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Доля ввода частных домов в ЮФО превысила средние показатели по стране

ДОМ.РФ: юг России лидирует по доле индивидуального жилищного строительства

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Доля индивидуальных жилых домов (ИЖС) в общем объеме жилищного строительства в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2023 году достигла 60%, что выше среднероссийского уровня в 53%. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

По данным аналитиков компании, в прошлом году в регионах ЮФО было построено 8,8 млн кв. м частных домов — на 4% больше, чем в 2022 году. В некоторых субъектах доля ИЖС еще выше — 86% в Астраханской области, 83% в Севастополе, 74% в Крыму.

Всего же в (ЮФО) в 2023 году введено 14,6 млн кв. м жилья — максимум за последние годы. Кроме ИЖС, выросли и многоквартирные дома — на 9% по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего строили жилье в Крыму, Адыгее и Волгоградской области.

Выдача ипотеки в регионе тоже росла быстрее общероссийских темпов — на 70% по количеству займов и на 82% по объему. Порядка 60% кредитов выдано по льготным программам, что позволило 130 тыс. семей улучшить жилищные условия.

До этого в России зафиксировали старение покупателей недвижимости.

Ранее риелтор рассказала о новом жилищном тренде в Подмосковье.

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