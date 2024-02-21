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В России сохраняется проблема с перепроизводством зерна

Рекордный экспорт 2023 года в $43,5 млрд, не спас РФ от перепроизводства зерна

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Alexander Ermochenko/Reuters

В 2023 году Россия экспортировала продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на $43,5 млрд, заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на зерновом форуме в Дубае, передает «Коммерсантъ».

По ее словам, этот показатель еще может быть увеличен. Для сравнения: в 2022 году экспорт сельхозпродукции составлял $41,6 млрд.

Дополнительное давление на цены на пшеницу оказывают значительные переходящие запасы, образовавшиеся в том числе из-за рекордного урожая 2022 года в 157,7 млн тонн. Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечал, что сейчас только запасы пшеницы у трейдеров и аграриев составляют 36 млн тонн.

Попытка реализовать рекордные запасы уже привела к увеличению доли экспорта. По оценкам экспертов, для разгрузки внутреннего рынка до конца сезона нужно экспортировать 19-19,5 млн тонн пшеницы — примерно на 1 млн тонн больше, чем год назад. Таким образом, нынешние темпы вывоза зерна вряд ли решат проблему его перепроизводства в России.

«Мы продолжим наращивать экспорт зерна, несмотря на логистические трудности», — подчеркнула Лут.

Основные покупатели российского зерна — страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Крупнейшим импортером в 2023 году стал Китай, закупивший продовольствия на $5,1 млрд.

До этого была названа сумма, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки.

Ранее в Россия снизили пошлину на экспорт зерновых.

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