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Почти 700 тысяч предпринимателей стали клиентами Сбера в 2023 году

В 2023 году число новых клиентов малого бизнеса в Сбере выросло на 14%

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Unsplash

Почти 700 тыс. предпринимателей и юридических лиц стали клиентами Сбера в 2023 году, сообщает пресс-служба банка.

В 2022 году клиентами Сбера были 586 тыс. предпринимателей. Таким образом, за год количество клиентов малого бизнеса в Сбере увеличилось на 14%.

«Самой популярной сферой деятельности в российском малом бизнесе, как и год назад, остается розничная торговля. Эту сферу выбрал каждый третий предприниматель, открывший бизнес в 2023 году», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В Сбере отметили, что предприниматели чаще всего регистрируют новый бизнес в онлайн-формате. За год доля онлайн-регистраций выросла до 40%.

Ранее в Сбере рассказали, что количество открытых брокерских счетов малого и микробизнеса составило 82% от общего количества счетов в банке в 2023 году.

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