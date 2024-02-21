Стало известно, насколько вырос спрос на новостройки в Москве

За 2023 год спрос на квартиры в новостройках Москвы вырос на треть. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито Недвижимость», копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В частности, количество запросов на покупку жилья на первичном рынке столицы увеличилось на 33% по сравнению с февралем предыдущего года. Эксперты отмечают, что такой существенный рост спроса наблюдался на фоне снижения интереса к новостройкам в некоторых других городах-миллионниках.

«Спрос на новостройки за год сократился в некоторых городах-миллионниках, при этом интерес к жилью на первичном рынке в Москве вырос на треть, в Омске — на 16%, в Новосибирске и Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге — на 8%. Более интенсивный рост предложения, чем спроса, может сдерживать цены», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев

Помимо столицы, за год вырос интерес к новостройкам в Омске (+16%), Новосибирске и Краснодаре (+14% в каждом), а также в Екатеринбурге (+8%). А вот в Петербурге он напротив упал на 2% год к году, отмечает сервис.

В целом по России спрос на однокомнатные квартиры в новостройках сократился на 15%, а на объекты с четырьмя и более комнатами, напротив, увеличился на 8%.

Что касается предложения, то по данным сервиса оно выросло на 40% по сравнению с февралем 203 года. Особенно существенно увеличилось количество студий (+56%) и квартир с четырьмя и более комнатами (+47%).

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России за год выросла на 9% и составила ₽147 тыс. Самое значительное удорожание зафиксировано в Челябинске (+37%), Нижнем Новгороде (+29%) и Воронеже (+24%). В Москве рост цен на «квадрат» оказался относительно небольшим — всего 8%.

При этом самые дорогие новостройки продаются в Москве, средняя стоимость составляет — 15,5 млн рублей. Следом идет Санкт-Петербург где недвижимость в новых домах стоит в среднем 9,3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Казань со средней стоимостью квартиры в 9 млн. При этом самое дешевое жилье можно купить в Самаре, где средняя стоимость квартиры составляет 5 млн рублей.

До этого стало известно, что в Москве вторичка обойдется дороже новостройки.

Ранее экономист предсказал новый рост цен на жилье в 2024 году.