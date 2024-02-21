В России планируют нарастить производство яиц и мяса птицы в этом году

В 2024 году в России ожидается рост производства яиц и мяса птицы. Об этом на заседании аграрного комитета Госдумы заявил заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, передает РИА Новости.

По его словам, в 2023 году производство яиц увеличилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и достигло 46,6 млрд штук. Это максимальный показатель с 1990-х годов. В текущем году Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост.

Увайдов отметил, что ряд крупных птицефабрик планируют реализовать инвестпроекты по расширению производства. Это станет возможным благодаря высокой рентабельности отрасли. Кроме того, ведомство окажет поддержку в виде льготного кредитования.

Что касается мяса птицы, то его производство в 2023 году превысило 7 млн тонн. Замминистра выразил уверенность, что в 2024 году эти показатели будут улучшены как минимум на 2%.

По словам чиновника, российские производители полностью обеспечены ветеринарными препаратами и вакцинами отечественного производства. Это позволит избежать сбоев, несмотря на уход с российского рынка ряда иностранных фармкомпаний.

В середине января стало известно, что российские производители курицы и яиц обратились к властям за помощью

Ранее в Росстате сообщили о снижении цен на яйца и мясо кур.