Альфа-Банк представил китайскую версию логотипа

Альфа-Банк подал заявку в патентное ведомство Китая на регистрацию нового товарного знака — китайскую версию своего логотипа, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В компании отметили, что создание китайской айдентики — логичное продолжение стратегии продвижения банка в КНР.

Развитие отношений с Китаем в банке называют одним из важнейших направлений в работе.

В Альфа-Банке напомнили, что в прошлом году компания провела несколько форумов китайской тематики. Осенью 2023 года ЦБ одобрил заявку банка на открытие двух филиалов — в Пекине и Шанхае.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк впервые получил международный рейтинг в Китае.

Крупнейшее рейтинговое агентство КНР China Lianhe Credit Rating присвоило Альфа-банку рейтинг на уровне AA- со стабильным прогнозом.