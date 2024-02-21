Группа Qiwi продолжила бизнес, не связанный с КИВИ банком

Бизнес Qiwi, не связанный с деятельностью КИВИ банка, продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансовой группы.

В Qiwi отметили, что разбираются в ситуации и вскоре сообщат о дальнейших действиях.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». По данным регулятора, решение было принято в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ.

Позже стало известно, что государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начнет предоставлять страховые выплаты вкладчикам КИВИ банка не позднее 6 марта 2024 года.

В январе сообщалось, что компания Qiwi завершила продажу принадлежавшего ей российского бизнеса, выполнив сделку по реализации активов в России.

Ранее платежная система Contact приостановила работу.