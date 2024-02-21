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«Фосагро» резко увеличила поставки удобрений на внутренний рынок

«Фосагро» в 2023 году нарастила поставки удобрений на внутренний рынок на 12%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский производитель удобрений «Фосагро» по итогам 2023 года нарастил поставки на внутренний рынок на 12%, до 3,3 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста на внутреннем рынке как за счет активного развития клиентской базы, так и за счет расширения нашего продуктового и сервисного предложения для сельхозтоваропроизводителей», — отметил глава «Фосагро» Михаил Рыбников.

Группа продолжает оставаться лидером по суммарному объему поставок удобрений для аграриев РФ, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений. За последние пять лет компания вложила в развитие своей сети свыше 4 млрд рублей. В результате число центров дистрибуции «Фосагро» выросло с 19 до 34. Их суммарная емкость превышает 850 тыс. тонн.

До этого Россия вошла в топ-3 по поставкам удобрений в Индию.

Ранее страны Европы значительно увеличили закупки азотных удобрений из России.

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