«Фосагро» резко увеличила поставки удобрений на внутренний рынок

Российский производитель удобрений «Фосагро» по итогам 2023 года нарастил поставки на внутренний рынок на 12%, до 3,3 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста на внутреннем рынке как за счет активного развития клиентской базы, так и за счет расширения нашего продуктового и сервисного предложения для сельхозтоваропроизводителей», — отметил глава «Фосагро» Михаил Рыбников.

Группа продолжает оставаться лидером по суммарному объему поставок удобрений для аграриев РФ, свидетельствуют данные Российской ассоциации производителей удобрений. За последние пять лет компания вложила в развитие своей сети свыше 4 млрд рублей. В результате число центров дистрибуции «Фосагро» выросло с 19 до 34. Их суммарная емкость превышает 850 тыс. тонн.

До этого Россия вошла в топ-3 по поставкам удобрений в Индию.

Ранее страны Европы значительно увеличили закупки азотных удобрений из России.