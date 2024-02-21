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Россия вошла в топ-3 по поставкам удобрений в Индию

Россия в 2023 году заняла второе место по поставкам удобрений в Индию

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Global Look Press

Россия по итогам 2023 года заняла второе место по поставкам удобрений в Индию. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные индийской таможни.

За 12 месяцев южноазиатская страна нарастила импорт российского сырья на 49% год к году, закупив 5,4 млн тонн товара на $2,43 млрд. Поставки азотных удобрений выросли вдвое, до 1,8 млн тонн, также начались поставки калийных удобрений — 951 тыс. тонн по итогам года. Между тем импорт смешанных удобрений просел на 4,2%, до 2,6 млн тонн.

Ключевым импортером удобрений в Индию в 2023-м стал Китай. Объем поставок вырос на 62% в годовом выражении и достиг 5,44 млн тонн.

В топ-5 также вошли Саудовская Аравия (2,5 млн тонн), Оман (2,2 млн тонн) и Канада (1,2 млн тонн).

До этого стало известно, что страны Европы в прошлом году значительно увеличили закупки азотных удобрений из России.

Ранее сообщалось, что РФ нарастила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%.

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