Аналитик объяснил, почему в России поставлен рекорд по кредитной задолженности

Рекордные показатели долгов россиян по кредитам вызваны событиями 2014 года. Об этом Tsargrad.tv рассказал финансовый аналитик Александр Разуваев.

Он пояснил, что в тот год в России произошла девальвация, на фоне чего обесценились издержки компаний и заработная плата граждан.

«С тех пор на тот уровень зарплаты не вышли. Ну, вы же сами можете посчитать в валюте, что вы там в 2013 году зарабатывали, и сейчас. Это тогда сохранило маржу, доходы казны, дивиденды олигархам. А люди оказались крайними. У нас не такой высокий уровень относительно нашей производительности труда зарплат», — отметил Разуваев.

Аналитик подчеркнул, что россияне должны зарабатывать больше при той производительности труда, которая им свойственна. По его словам, без повышения доходов решить проблему задолженности не получится.

19 февраля данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) показали, что в 2023 году количество россиян-должников по кредитам выросло до рекордных показателей. По данным ФССП, на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию задолженностей граждан перед банками. Это на 4,5 млн больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, кому из россиян будет полезен самозапрет на кредиты.