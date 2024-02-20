Покупатели Wildberries испытывают трудности при оплате Мastercard

Пользователи маркетплейса Wildberries сообщили о проблемах при оплате заказов картами международная платежной системы Mastercard. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Обнаружила, что в личном кабинете Wildberries слетела привязка карты», — пишут посетители онлайн-платформы с привязанной для покупок картой Mastercard.

Как рассказали в компании, 20 февраля в информационной системе Wildberries были зарегистрированы безуспешные попытки клиентов по привязке карт Mastercard к личному кабинету либо оплате онлайн.

«IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard», — утверждают в Wildberries.

В публикации говорится, что в настоящее время по-прежнему осталась возможность оплатить заказ посредством внутреннего средства оплаты «WB Кошелек», картой платежной системы «Мир» либо через систему быстрых платежей (СБП).

До этого стало известно, что Wildberries протестирует кнопку отмены покупки сразу после заказа на сайте и в мобильном приложении с января 2024 года.

Ранее продавец рассказал о потере около 2 млн руб. после пожара на складе Wildberries.