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Транспортный хаб возобновил работу после атаки беспилотника ВСУ

Хаб в порту Усть-Луга возобновил работу после пожара из-за атаки БПЛА Украины

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Head of Administration of Kingiseppsky District of Leningrad Region Yuri Zapalatsky Telegram channel/Reuters

Транспортный хаб в порту Усть-Луга Ленинградской области возобновил работу, проблемы возникли после пожара, произошедшего в результате атаки беспилотников Украины. Об устранении всех неполадок заявил министр энергетики России Николай Шульгинов, передает ТАСС.

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов из Усть-Луги. Таким образом, проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — отметил глава ведомства.

По его словам, компания решила все проблемы, препятствовавшие возобновлению работы предприятия, в том числе и возобновить отгрузку из терминала.

Взрывы и пожар произошли в конце января на терминале «Новатэк — Усть-Луга» на территории Ленинградской области.

Произошедшее объяснили атакой украинского БПЛА (беспилотного летательного аппарата) самолетного типа. В Кремле назвали эти действия терроризмом со стороны Киева.

Позже с 21 января на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области ввели режим повышенной готовности.

Первоначально планировалось, что восстановление работы предприятия в Усть-Луге может занять до двух месяцев.

Ранее в российском регионе запретили публичные мероприятия из-за беспилотников.

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