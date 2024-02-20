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Компания «Роснефть» презентовала свои социальные проекты на выставке «Россия»

На ВДНХ прошел тематический день «Люди — главный приоритет «Роснефти»

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» провела на выставке «Россия» в своем павильоне тематический день, посвященный сотрудникам компании. Также были презентованы социальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Мероприятие началось с делового завтрака.

Открывая тематический день, вице-президент по кадровым и социальным вопросам — директор департамента кадров «Роснефти» Наталия Минчева назвала сотрудников главным достижением компании.

«Не было бы всех наших достижений, если бы у нас не работала наша большая, огромная, дружная, такая разная семья «Роснефти», которая обеспечивает колоссальные достижения и реализует интересные проекты», — сказала она.

Вице-президент отметила, что на предприятиях компании в настоящее время работает более 360 тыс. человек. При этом востребовано около 500 профессий.

Кадровая политика компании направлена на обеспечение постоянного притока в «Роснефть» профессионально подготовленной молодежи, ее максимально быструю и эффективную адаптацию на предприятиях, добавила Наталия Минчева.

В «Роснефти» сообщили, что на предприятиях «Роснефти» в настоящее время работают представители 27 трудовых династий.

Также в ходе тематического дня состоялись презентации корпоративных проектов «Лучший по профессии», «Дети — наше будущее» и «С заботой о людях».

Творческие коллективы компании исполнили музыкальные и вокальные номера.

Завершился тематический день мюзиклом о нефтедобыче.

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