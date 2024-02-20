Сбер открыл новый кампус «Школы 21» в Магасе

Сбер открыл кампус «Школы 21» в Магасе на базе Академии цифрового развития, сообщает пресс-служба банка. Проект реализован по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова при поддержке группы «САФМАР».

Кампус расположен на трех этажах академии, а его площадь составляет 3500 м2. Отмечается, что кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных ценностей ингушского народа.

Предполагается, что кампус станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР». Помимо школы, на территории Академии цифрового развития планируется разместить бизнес-акселератор и другие инновационные проекты, ориентированные на развитие региона.

По словам президент, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, на Кавказе огромный потенциал и большое количество молодых людей, которые сегодня в основном занимаются спортом.

«Спорт несомненно важен, но мы прекрасно помним времена, когда с ингушской земли и с Кавказа выходили не только великие спортсмены, но и великие ученые. И мы хотим добавить к интересам молодежи на Кавказе суперсовременные интеллектуальные профессии, которые позволят ребятам прямо отсюда, из Ингушетии, работать в самых лучших российских компаниях», — сказал он.

Глава Сбера уточнил, что «Школа 21ʺ дает 14 самых востребованных сегодня на рынке специальностей — от программирования до инженерных специальностей.

«Мы открыли первый набор в Магасе на 150 мест и получили 3000 заявлений — это рекордное количество заявок. При этом 93% заявок из одной республики, из Ингушетии. Многие ребята из близлежащих республик будут приезжать и учиться здесь», — добавил Греф.

На данный момент более 300 человек проходят первый отборочный интенсив в «Школе 21» в Магасе. Сегодня в восьми кампусах «Школы 21» в России учится более 4900 человек из 70 регионов России.