Евро впервые с 9 января поднялось до 100 рублей

Курс евро впервые с 9 января составил ровно 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На закрытии торгов стоимость евро опустилась до 99,95 рубля.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в марте курс евро будет колебаться в диапазоне 96-100 рублей.

«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль (или доллар-рубль), и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке. Европейская экономика продолжает стагнировать, темпы экономического роста в Европе колеблются около нуля», — пояснил эксперт.

По его словам, Федрезверв США, и Европейский центробанк собираются начать цикл снижения процентных ставок в середине этого года, поэтому наблюдается умеренное ослабление курса евро к доллару (и юаню) в последние месяцы.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.