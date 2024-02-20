Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине рассказали, куда ехал состав, зерно из которого высыпали польские фермеры

Состав с украинским зерном, которое высыпали польские фермеры, следовал в ФРГ

close
100%
Hassan Ammar/AP

На Украине назвали пункт назначения поезда с зерном, содержимое двух вагонов которого было высыпано на землю протестующими польскими фермерами. Состав следовал в Германию, сообщила компания «Укрзалізниця» («Украинские железные дороги»).

«На грузовой станции Медика польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что строго придерживаются введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых в Польшу, а все составы с зерном идут через ее территорию транзитом. При въезде на территорию Польши вагоны пломбируются, что делает невозможным попадание украинского зерна на польский рынок.

В настоящий момент на станции Медика находятся около 40 вагонов с сельхозпродукцией из Украины.

20 февраля фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

«Довольно нелегальных поставок с Украины», — кричали митингующие.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

Ранее польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами