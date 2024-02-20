На Украине рассказали, куда ехал состав, зерно из которого высыпали польские фермеры

На Украине назвали пункт назначения поезда с зерном, содержимое двух вагонов которого было высыпано на землю протестующими польскими фермерами. Состав следовал в Германию, сообщила компания «Укрзалізниця» («Украинские железные дороги»).

«На грузовой станции Медика польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что строго придерживаются введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых в Польшу, а все составы с зерном идут через ее территорию транзитом. При въезде на территорию Польши вагоны пломбируются, что делает невозможным попадание украинского зерна на польский рынок.

В настоящий момент на станции Медика находятся около 40 вагонов с сельхозпродукцией из Украины.

20 февраля фермеры Польши, которые протестуют против поставок украинской агропродукции в Европу, высыпали на железную дорогу на границе два вагона зерен кукурузы.

«Довольно нелегальных поставок с Украины», — кричали митингующие.

Протесты польских фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов. Конфликт усилился после того, как польские фермеры начали атаковать украинские фуры с зерном.

Ранее польские фермеры полностью заблокировали границу с Украиной.