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Стало известно, куда россиянам дешевле всего поехать на 23 февраля и 8 марта

Авиасейлс: дешевле всего россиянам поехать в Петербург на 23 февраля и 8 марта

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СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро»

Самое доступное для россиян направление на февральские и мартовские праздники — Санкт-Петербург. Стоимость авиабилетов из Москвы в Петербург и обратно на три дня в феврале начинается от 8 800 рублей на одного человека, а на три дня в марте выгоднее всего отправиться на сапсане — от 7 400 рублей туда-обратно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса бронирования авиабилетов «Авиасейлс».

До конца марта в Петербург есть билеты на сапсан на выходные за 5-6 тыс. рублей туда-обратно.

Перелет Москва-Казань на одного человека в феврале будет стоить от 8 800 рублей туда-обратно, в марте — от 11 тыс. рублей. В обычные выходные есть билеты за 5-7 тыс. рублей в Казань и обратно. Билеты Москва-Екатеринбург на февральских праздниках обойдутся в около 9 200 рублей туда-обратно, а в марте — в 11 800 рублей туда-обратно.

В Калининград в феврале и марте будет выгоднее отправиться с субботы по воскресенье, от 13 400 рублей в праздничные дни, и порядка 10 тыс. рублей туда-обратно в обычные выходные.

Авиабилеты Москва-Нижний Новгород в феврале обойдутся в около 11 900 рублей туда-обратно, а в марте — в 9 900 рублей. Отправиться с субботы по воскресенье до конца марта можно в среднем за 8-9 тыс. рублей.

Самый дешевый билет Москва-Махачкала стоит рублей 14 200 туда-обратно в феврале, и от 16 500 рублей в марте. Перелет из Москвы в Сочи начинаются от 21 800 рублей туда обратно на февральские праздники, а в марте — от 20 600 рублей.

Ранее сообщалось, куда поедут россияне на 14 февраля.

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