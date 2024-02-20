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Россиянам назвали примерные сроки пика укрепления рубля

Аналитик Михеев: пик укрепления рубля может произойти в конце марта

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Shutterstock

Возможный пик укрепления российского рубля к доллару может произойти в конце первого весеннего месяца. К такому выводу пришел аналитик, инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев в беседе с «Лентой.ру».

«Мы позитивно смотрим на перспективы рубля в ближайшие два месяца», — заявил эксперт.

Согласно его информации, в конце марта и в конце апреля к ежемесячным платежам по налогам на добычу полезных ископаемых (НДПИ) прибавятся квартальные выплаты по налогу на дополнительный доход (НДД). При этом объем налоговых платежей экспортеров по НДПИ оценивается в ₽700 млрд. Кроме того, приближается февральский налоговый период. По предварительным оценкам, финальный платеж за предыдущий год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года составят ₽400 млрд и ₽500 млрд соответственно.

«Пик укрепления рубля придется на конец марта», — предполагает Михеев.

Аналитик отметил, что к этому времени пара доллар/рубль могут отскочить к нижней границе диапазона 87-92,5 рубля.

«При этом сохраняется потенциал для еще большего укрепления рубля», — констатировал инвестиционный стратег.

Перед этим кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица дал прогноз «Газете.Ru», что в марте возможны сильные колебания курса рубля — доллар будет стоить от 85 рублей до 92 рублей.

Ранее экономист опроверг влияние интервью Путина на курс рубля.

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