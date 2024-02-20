Госдума приняла закон о праве на самозапрет на выдачу кредитов

Государственная дума РФ приняла сразу в двух чтениях закон, позволяющий россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать в своей кредитной истории запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам председателя Думы Вячеслава Володина, установить запрет на оформление кредитов и займов на свое имя можно через «Госуслуги» или в МФЦ. После этого он будет отображаться в кредитной истории. Отмечается, что снять самозапрет человек сможет в любой момент.

До этого сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку выступил против возможности подавать заявления на установление самозапретов на получение кредитов очно в банках и микрофинансовых организациях. По словам председателя комитета Анатолия Аксакова, эта инициатива вызвала возражения Центробанка и правительства, так как создает высокие риски недобросовестных действий со стороны кредиторов. Отмечалось, что возможность манипулирования поведением заемщика в офисе банка очень велика.

25 января в Центробанке РФ сообщили, что количество россиян с тремя и более кредитами на руках продолжило рост во второй половине 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.