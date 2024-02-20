Siemens хочет взыскать более миллиарда рублей с «Уральских локомотивов»

Компания ООО «Сименс Мобильность» принадлежащее немецкому концерну Siemens планирует взыскать с «Уральских локомотивов» 1,15 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это уже второе обращение компании в суд с требованием взыскать средства с «Уральских локомотивов». Первое заявление было зарегистрировано 12 февраля, сумма иска также превышает 1 млрд рублей.

В мае 2022 года немецкий конгломерат Siemens объявил о своем уходе с российского рынка. В компании отметили, что решение принято из-за ситуации на Украине. Siemens сообщила, что уже приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории страны. 2 марта 2022 года Siemens заявил о прекращении поставок и работ по новым проектам в России.

Компания «Сименс мобильность» прекратила техническое обслуживание поездов РЖД с 13 мая 2022 года, в том числе поездов «Сапсан» и «Ласточка».

Ранее стало известно, что Siemens Energy инициирует банкротство российской «дочки».