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Стало известно, откуда российский газ поступает в Германию

Funke: российский газ продолжает поступать в ФРГ через Бельгию и Нидерланды

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Германия продолжает использовать российский газ. Топливо поступает в страну через СПГ-терминалы в Бельгии и Нидерландах, пишет медиагруппа Funke со ссылкой на природоохранную организацию Urgewald.

«Правительство ФРГ не хочет прямого импорта газа из России, но косвенно российский газ все равно поступает. Это политически слабо», — заявил в беседе с изданием представитель Urgewald Мориц Ляйнер.

Берлину следует добиваться полного прекращения импорта газа из России в ЕС, отметил собеседник Funke. Кроме того, по мнению Ляйнера, местные власти должны способствовать запрету реэкспорта российского сырья на европейском уровне.

На прошлой неделе депутат бундестага Сара Вагенкнехт выступила с критикой топливных санкции ФРГ в отношении России. Эффект от ограничений заключается лишь в росте стоимости энергоносителей для Германии, заявила политик.

Ранее были названы главные покупатели сжиженного газа из РФ в Европе.

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