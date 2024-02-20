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Лукашенко заявил, что есть основания для опасений третьей мировой войны

Лукашенко: есть основания для опасений о начале третьей мировой войны

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможности начала третьей мировой войны. Слова белорусского лидера приводит госагентство БелТА.

«Нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что в последние десятилетия начали забываться уроки Первой и Второй мировых войн, и сила оружия снова стала главным аргументом в решении политических вопросов. По его словам, нет страны, которая бы чувствовала себя в абсолютной безопасности в такой ситуации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения конфликта и предотвращения третьей мировой войны необходимо передать Украине оружие. Помощь Киеву, по его мнению, не даст распространиться войне в другие страны.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал слова украинского лидера попыткой сохранить внимание Запада.

Ранее Трамп рассказал, когда может начаться третья мировая.

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