Правительство решило расширить один из главных морских портов России

Правительство России приняло решение расширить порт Тамань ради постройки инфраструктуры, необходимой для экспорта аммиака и удобрений мощностью до 5 млн тонн в год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия даст возможность поставлять до 2 млн т аммиака в год. Вторая очередь увеличит его мощности до 3,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида в год. Это позволит наладить новые маршруты поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренние рынки», — указано в сообщении кабмина.

Проект предполагает осуществить полноценный запуск перевалочного комплекса к 2025 году. На этом предприятии, для которого уже выделены инвестиции в размере 60 млрд рублей, будут созданы рабочие места для 500 сотрудников.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили о планах найти альтернативу аммиакопроводу «Тольятти — Одесса».

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.