Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Правительство решило расширить один из главных морских портов России

Кабмин принял решение расширить порт Тамань ради экспорта аммиака

close
100%
Depositphotos

Правительство России приняло решение расширить порт Тамань ради постройки инфраструктуры, необходимой для экспорта аммиака и удобрений мощностью до 5 млн тонн в год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия даст возможность поставлять до 2 млн т аммиака в год. Вторая очередь увеличит его мощности до 3,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида в год. Это позволит наладить новые маршруты поставок аммиака и удобрений на внешние и внутренние рынки», — указано в сообщении кабмина.

Проект предполагает осуществить полноценный запуск перевалочного комплекса к 2025 году. На этом предприятии, для которого уже выделены инвестиции в размере 60 млрд рублей, будут созданы рабочие места для 500 сотрудников.

До этого в Министерстве иностранных дел России заявили о планах найти альтернативу аммиакопроводу «ТольяттиОдесса».

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами