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Россия резко увеличила закупки смартфонов китайских брендов

GS Group: китайские бренды смартфонов заняли почти 80% российского импорта

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Xiaomi

Китайские смартфоны по итогам 2023 года вытеснили почти всех конкурентов из России, заняв 79% в импортных поставках РФ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные компании GS Group.

Для сравнения: в 2022 году доля смартфонов брендов КНР в российском импорте составляла 75%, в 2021-м — 50%.

Объем поставок за январь — декабрь достиг 29,5 млн устройств, что на 13% больше, чем годом ранее. Компанией-лидером по числу ввезенных в Россию смартфонов стала Xiaomi. На нее пришлось почти 30% от общего импорта (9,1 млн устройств).

Китайская Tecno с 4,5 млн поставленных в РФ смартфонов заняла второе место (13,8% в общем импорте). Infinix с 3 млн устройств оказалась на четвертой строчке (9,6%).

В топ-5 также вошли корейская Samsung с 3,3 млн устройств (10,2% от общего рынка) и американская Apple с 2,5 млн смартфонов (7,8%).

До этого сообщалось, что россияне стали чаще ремонтировать сломанную технику.

Ранее стало известно, что продажи ноутбуков российских брендов за 2023 год выросли в два раза.

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