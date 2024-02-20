Названы российские города, где живут самые дисциплинированные заемщики

Во всех российских городах-миллионниках в 2023 году снизился уровень невозвратов по микрозаймам. В среднем доля тех, кто просрочил платежи в микрофинансовых организациях (МФО) более чем на 90 дней, уменьшилась на 1,7 процентных пункта, с 8,4% в 2022 году до 6,7% в прошлом году. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе более 2 млн займов, выданных по всей России.

Наиболее дисциплинированные заемщики живут в Москве и Санкт-Петербурге. Жители двух столиц допускают просрочки по платежам всего в 5% и 6,1% случаев соответственно. На третьем месте расположились сразу три города – Казань, Нижний Новгород и Самара, где просрочка составляет по 6,3%. Почти аналогичный уровень наблюдается в Волгограде и Краснодаре – по 6,4%.

Чуть уступает им еще один город-миллионник Южного федерального округа – Ростов-на-Дону. Причем из всех российских крупных городов именно здесь доля просрочек по микрозаймам в течение года снизилась сильнее всего – сразу на 2,4 п. п. Если в 2022 году она составляла 9%, то в 2023 году стала 6,6%. На втором месте по положительной динамике оказались Омск и Волгоград, где доля упала на 2,3 п. п. в обоих случаях. Правда, как и год назад, омичи допускают просрочки чаще, чем жители других крупных городов, – в 7,6% случаев.

«Меньше всего поменялось поведение заемщиков в Москве и Санкт-Петербурге, что, очевидно, обусловлено их изначально высокой финансовой дисциплиной. В 2023 году москвичи стали допускать просрочки на 1,3 п. п. реже, петербуржцы – на 0,9 п. п. Вероятность просрочек напрямую зависит от уровня благосостояния граждан», — отметили аналитики Webbankir.

По мнению авторов исследования, в целом повышение финансовой дисциплины заемщиков в 2023 году связано со стабилизацией ситуации в экономике, регуляторными мерами Банка России, направленными против закредитованности населения, а также более внимательным подходом к оценке заемщиков со стороны МФО.

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