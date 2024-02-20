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Госбанк Турции назвал условия открытия счетов россиянам

РИА Новости: госбанки Турции открывают счета россиянам с ВНЖ и правом на работу

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Depositphotos

Государственные банки Турции продолжают открывать счета россиянам, которые соблюдают определенные условия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя госбанка Ziraat в Анкаре.

«Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие ВНЖ, права на работу или студенческой визы», — объяснил журналистам источник, который добавил, что госбанкам никто не запрещал открывать счета россиянам.

До этого об отсутствии такого запрета заявили в частном банке Denizbank. Сообщалось, что для открытия счета гражданину РФ необходимо иметь вид на жительство в Турции, а также депозит в эквиваленте $10 тысяч, который нельзя будет снимать в течение действия счета.

До этого посол России в Анкаре Алексей Ерхов выразил обеспокоенность проблемой, связанной с банковскими платежами между Россией и Турцией, и заявил, что дипломатическое представительство активно работает с турецкими властями, чтобы избежать негативных последствий для внешнеэкономической деятельности обеих стран.

Ранее эксперты предупредили об угрозе исчезновения из России товаров из Китая и Турции.

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