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«Дочка» «Ростеха» просит СК РФ проверить сотрудников МЧС

НЦИ попросил военных прокуроров проверить сотрудников МЧС на мошенничество

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в «Ростех») обратился в Следственный комитет России с требованием провести доследственную проверку в отношении должностных лиц МЧС России в связи с возможным мошенничеством с госзакупками. Об этом сообщила пресс-служба НЦИ, передает ТАСС.

Уточняется, что НЦИ направил свое заявление в Главное военное следственное управление СК РФ, а также жалобу на неправомерные действия должностных лиц главному военному прокурору РФ.

20 февраля стало известно, что руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директор Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрей Грудзинский и его советник Вадим Фридланд получили условные сроки по делу о мошенничестве.

В августе 2023 года суд в Астрахани признал бывшего руководителя ГУ МЧС России по Астраханской области виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев были задержаны по делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях.

Ранее физика Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене.

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