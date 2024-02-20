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Россия и Белоруссия договариваются о взаимном признании локализации промтоваров

В Союзном государстве утвердят в 2024 году правила производства промтоваров

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во второй половине 2024 года Россия и Белоруссия планируют утвердить правила подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства, которое было создано в 1999 году. Это предусмотрено в указе Высшего совета Союзного государства от 29 января 2024 года, пишет издание «Ведомости».

После вступления документа в силу и разработки соответствующей нормативной базы в каждой из стран (России и Белоруссии), продукция, произведенная на территории Белоруссии, будет признаваться как российская, и наоборот.

Накануне Белоруссия начала реконструкцию железной дороги до портов Санкт-Петербурга. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович подчеркнул, что это направление остается одним из самых популярных из-за более короткого расстояния и, как следствие, более низкой стоимости перевозки. Белоруссия уже приступила к модернизации своей части железнодорожного коридора, сотрудничая с российскими партнерами.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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