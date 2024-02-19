США пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с РФ

Американские власти не исключили возможность введения рестрикций против бизнесменов Китая якобы за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения спецоперации на Украине. Об этом член Палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли сообщил телеканалу CNBC.

«Китай должен понимать, что такого же типа санкции, <…> могут также быть введены против Китая», — отметил он.

По словам Коннолли, введение ограничений начало обсуждаться после того, как подобные планы анонсировал ЕС.

Конгрессмен обратил внимание, что санкции могут быть введены «очень скоро», однако выразил надежду, что китайское правительство примет меры, которые позволят США отказаться от ограничений.

До этого в Венгрии призвали ЕС подумать о мирном плане по Украине, а не о новых санкциях. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, вторая годовщина кризиса на Украине должна стать поводом для европейского руководства содействовать прекращению боевых действий и мирным переговорам.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».