Россиянам объяснили, как грамотно накопить на старость

Россиянам необходимо создать себе накопительную часть пенсии, чтобы получать больше средств после завершения карьеры. О том, какие инструменты подойдут для самостоятельного формирования накоплений на старость, Tsargrad.tv рассказал экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.

По его словам, самым консервативным способом, который можно сравнить с банковскими вкладами, является покупка облигаций федерального займа. Экономист отметил, что, исходя из индекса таких облигаций, этот способ опережает инфляцию.

«Если посмотреть доходность индекса Московской биржи, то она значительно опережает инфляцию. Есть индивидуальные инвестиционные счета. На мой взгляд, вполне себе прогрессивный инструмент. <...> И можно почти гарантированно защитить свои сбережения от инфляции. Либо то же самое золото, например, которое можно покупать. И российские акции растут быстрее инфляции, это уже подтверждено десятилетиями», — добавил Пронько.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев до этого говорил, что россиянам необходимо начать вести учет расходов и отказаться от ненужных трат, чтобы накопить миллион рублей.

Ранее россияне признались, что не понимают принцип формирования пенсий.