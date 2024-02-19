Эксперты предупредили об угрозе исчезновения из России товаров из Китая и Турции

Россия лишится импорта многих товаров из Китая и Турции, если власти не решат проблему с расчетами компаний и физлиц, предупредил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Альтернативных вариантов сотрудничества с этими странами у России нет, подчеркнул он в интервью НСН.

«Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую», — заявил Властопуло.

Он напомнил, что за прошлый год торговый оборот с КНР достиг $230 млрд, с вычетом энергетического сектора Китай поставил в Россию товаров на $115 млрд.

Бартерные сделки эксперт раскритиковал, отметив, что в первую очередь для осуществления таких сделок Россия должна будет что-то предложить партнеру.

«Если мы говорим о какой-то крупной корпорации типа «Газпрома», то тут понятно: мы поставляем газ, вы — оборудование и прочее. Но если мы говорим об обычном резиденте РФ, который покупает в Китае товары, поставляет на российский рынок и реализует их здесь, о каком бартере может идти речь?» — пояснил логист.

Создание единого расчетного центра, через который будут проводиться все платежи, он назвал утопической идеей, подчеркнув, что невозможно создать такого «монстра», который сможет удовлетворить потребности десятков тысяч импортеров.

Напомним, банки Турции в начале февраля начали закрывать счета российских юрлиц и повысили требования для физлиц из России, намеревающихся завести карточку. Расчеты с российскими импортерами остановили крупнейшие китайские банки, из-за чего есть угроза, что товары застрянут за границей, сорвались многие сделки. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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