В Совфеде решили вернуться к идее налога для маркетплейсов

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки, предусматривающие введение инфраструктурного платежа для крупных интернет-магазинов в адрес «Почты России». Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, маркетплейсы должны будут перечислять 0,5% своего квартального оборота на нужды почтовой связи. Инициатива призвана поддержать работу убыточных отделений «Почты России» в труднодоступных населенных пунктах.

Поправки Кутепов направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там их прорабатывают с учетом мнения заинтересованных министерств.

Осенью 2023 года аналогичную идею озвучивала сама «Почта России». Однако тогда премьер Михаил Мишустин не поддержал введение платежа, несмотря на одобрение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что инфраструктурный платеж мог бы принести «Почте России» до 50 млрд рублей в год к 2030 году. Эти средства помогут компании компенсировать убытки 27 тысяч убыточных отделений в сельской местности.

В конце декабря стало известно, что для «Почты России» разработают план повышения прибыльности.

Ранее Матвиенко рассказала о результатах аудита «Почты России».