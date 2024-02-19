Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Совфеде решили вернуться к идее налога для маркетплейсов

В Совфеде разработали поправки об инфраструктурном сборе для маркетплейсов

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал поправки, предусматривающие введение инфраструктурного платежа для крупных интернет-магазинов в адрес «Почты России». Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, маркетплейсы должны будут перечислять 0,5% своего квартального оборота на нужды почтовой связи. Инициатива призвана поддержать работу убыточных отделений «Почты России» в труднодоступных населенных пунктах.

Поправки Кутепов направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там их прорабатывают с учетом мнения заинтересованных министерств.

Осенью 2023 года аналогичную идею озвучивала сама «Почта России». Однако тогда премьер Михаил Мишустин не поддержал введение платежа, несмотря на одобрение спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что инфраструктурный платеж мог бы принести «Почте России» до 50 млрд рублей в год к 2030 году. Эти средства помогут компании компенсировать убытки 27 тысяч убыточных отделений в сельской местности.

В конце декабря стало известно, что для «Почты России» разработают план повышения прибыльности.

Ранее Матвиенко рассказала о результатах аудита «Почты России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами