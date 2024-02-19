Стало известно, сколько получил бюджет от экспортных пошлин

По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2023 году бюджет России получил около 140 млрд рублей от курсовой экспортной пошлины. Об этом сообщает РБК.

Наибольшие суммы поступили от вывоза удобрений, черных металлов и рыбы.

Изначально Минэкономразвития ожидало, что новый налог принесет казне 152 млрд рублей за 2023 год, а уже 2024 мог бы принести 604 млрд. Однако впоследствии ряд товаров, в том числе уголь, лекарства и химпродукция, были выведены из-под действия пошлин.

Курсовая экспортная пошлина вводилась с 1 октября 2022 года до конца 2024-го. Ее ставка зависит от курса доллара и варьируется от 4% до 10% от стоимости товара.

В РСПП ранее критиковали новый налог, указывая, что он ударит по инвестпрограммам бизнеса. В правительстве заявляли, что пошлина позволит расширить предложение на внутреннем рынке и сдержать инфляцию.

В конце декабря стало известно, что власти выведут из-под курсовых пошлин партии товаров до €200.

Ранее в России анонсировали экспортную пошлину на еще один вид товара.