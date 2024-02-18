Минфин США опасается кризиса из-за роста небанковских ипотек

Американский минфин предупредил о возможных проблемах у небанковских ипотечных компаний, число которых быстро растет. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению регулятора, они могут обанкротиться из-за ограниченного доступа к финансированию и специализации на рискованных заемщиках.

За последние годы количество небанковских кредиторов на ипотечном рынке США резко выросло. Это вызывает опасения у министра финансов Джанет Йеллен. Она заявила, что их возможные банкротства могут создать системные риски.

Рост сегмента отчасти стимулировали сами регуляторы. После кризиса 2008 года для банков существенно ужесточили требования к капиталу. Их права на обслуживание ипотечных кредитов стали активно скупать небанковские компании, к которым предъявляются менее жесткие требования.

Однако в отличие от банков, небанковские кредиторы не могут привлекать депозиты клиентов и получать экстренное финансирование от ФРС. Поэтому у них ограничен доступ к финансовым ресурсам, отмечает управляющий партнер компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Это делает такие компании уязвимыми в сложных рыночных условиях, когда банки могут отказать им в кредитах. Кроме того, они часто работают с рискованными заемщиками, несмотря на уроки кризиса 2008 года.

По мнению экспертов, массовые банкротства небанковских ипотечных агентств могут спровоцировать новый кризис на рынке. Чтобы этого избежать, регулятор планирует усилить контроль за их деятельностью.

До этого стало известно, что на американском фондовом рынке надулся новый пузырь, который вот-вот лопнет.

Ранее в мире зафиксировали рекордный за 50 лет уровень госдолга стран.