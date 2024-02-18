Спрос на жилье в Москве упал в январе

Спрос на жилье в Москве сократился в январе 2024 года на 3-8%. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на исследование компании «Метриум».

По данным аналитиков компании, число заключенных договоров купли-продажи жилья снизилось на 3%, а договоров долевого участия (ДДУ) — на 8% по сравнению с январем 2023 года. Как сообщает издание, в январе было зарегистрировано 5,3 тыс. ДДУ. Для сравнения, в январе 2022 года этот показатель составлял 6,8 тыс. Отмечается, что по сравнению с декабрем 2023 года спрос на рынке долевого строительства упал на 59%.

Эксперты отмечают, что пока рано судить о влиянии изменений в ипотечном кредитовании. При этом число одобренных ипотек в Москве выросло в январе на 11% — до 7,9 тыс.

Число зарегистрированных договоров купли-продажи готового жилья сократилось до 7,5 тыс. — это на 3% меньше, чем в январе 2023 года. По мнению экспертов, снижение спроса на вторичном рынке связано с повышением ипотечных ставок.

До этого эксперт назвал районы Москвы с дешевеющим жильем.

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