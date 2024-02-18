В Литве признали неэффективность санкций против России

Рестрикции, которые применяет Евросоюз против России, действуют неэффективно. С таким заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщило агентство BNS.

«Приходится признать, что все эти пакеты санкций оказывали очень ограниченное <…> воздействие на российскую экономику», — отметил литовский лидер.

В доказательство он привел макроэкономические показатели РФ. Среди причин бессилия санкционного давления Науседа назвал возможности обхода вводимых ЕС ограничений. По словам политика, они «разрослись настолько», что делают рестрикции пустыми. Политик призвал усилить «вторичные последствия» и устранить механизмы обхода санкций.

Накануне стало известно, что тринадцатый пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против обхода санкций с использованием третьих государств. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

До этого Европейский союз не исключил возможность введения санкций против КНДР за якобы военные поставки России.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».