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На американском фондовом рынке надулся новый пузырь, который вот-вот лопнет

Bloomberg: рынок высоких технологий США находится в пузыре, который скоро лопнет

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Brendan McDermid/Reuters

Акции «великолепной семерки» американских бигтехов — Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — находятся в пузыре, который скоро лопнет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анализ стратегов Bank of America.

Аппетит к ценным бумагам технологических компаний в 2024 году не ослабевает: индекс «великолепной семерки» уже прибавил почти 12%. С минимума в декабре 2022 года индикатор подскочил примерно на 140%.

При этом последние данные о движении фондов показывают, что глобальные инвесторы увеличивают свои ставки, отмечают аналитики BofA. Так, согласно данным EPFR, за неделю до 14 февраля в фонды, ориентированные на акции технологических компаний, было вложено около $2,3 млрд. Всего за последние четыре недели объем инвестиций в подобные фонды составил почти $60 млрд. Это рекорд за два года.

Между тем в BofA отметили, что это еще не тот рост, который наблюдался во время интернет-пузыря для Nasdaq Composite (+190%), или для акций FAANG (+230%). Однако «не бывает двух одинаковых пузырей», резюмировали аналитики.

На днях холдинг Уоррена Баффета продал более 10 млн акций Apple и вложился в загадочный бизнес.

Ранее американский инвестор Майкл Бьюрри, предугадавший кризис 2008 года, сделал неожиданную ставку на китайские компании.

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