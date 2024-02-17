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В мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна

Сомали впервые в истории приступит к добыче нефти на своей территории

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Depositphotos

Сомали в 2024 году рассчитывает добыть первую в своей истории нефть на собственной территории, сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризака Омара Мохамеда.

Разработка будет вестись на месторождениях в штатах Галмудуг, Юго-Западный и Джубаленд. Согласно геосейсмическим исследованиям, потенциальные запасы нефти и природного газа Сомали составляют порядка 30 млрд баррелей.

Власти Сомали подписали контракт с американской Coastline Exploration о разработке запасов нефти еще в 2022 году. Соглашение дает компании из США право вести разведку нефти на семи блоках сомалийского шельфа.

В июле 2023 года объем извлекаемых запасов нефти в мире оценивался в 1,62 трлн баррелей. Мировым лидером по объему запасов топлива остается Саудовская Аравия с 271 млрд баррелей. На втором месте расположились США с 192 млрд баррелей. Топ-3 замыкает Россия с 143 млрд баррелей.

До этого сообщалось, что страны ОПЕК+ готовы к новым мерам на нефтяном рынке.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил влияние ОПЕК+ на баланс мирового рынка нефти.

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