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Денежные переводы из России в СНГ резко сократились

Денежные переводы из России в СНГ за год упали на треть

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Depositphotos

Денежные переводы из России в ряд крупнейших стран СНГ за декабрь 2023 года упали в среднем на 36% в годовом выражении, до $627,6 млн. Об этом пишет РИА Новости.

Сильнее всего сократились переводы в Грузию — сразу в 4,5 раза к декабрю 2022 года, до $70,5 млн. Отправления в Казахстан просели почти в три раза и составили $14,8 млн. в Армению — на треть, до $297,5 млн.

Единственной страной СНГ, которая продемонстрировала положительную динамику, стала Киргизия. Объем переводов из России по этому направлению в декабре составил $244,7 млн (+25,4%).

Денежных переводов из СНГ в Россию также стало меньше. Снижение составило 14%. Между тем переводы из Грузии в РФ выросли почти вдвое, до $6,7 млн, а из Казахстана — на 18%, до $51,4 млн.

До этого сообщалось, что конкуренция России с Китаем, ОАЭ и Европой за трудовых мигрантов из СНГ в последнее время значительно обострилась.

Ранее была названа одна валюта СНГ, которая не рухнула к доллару.

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