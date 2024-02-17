Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа одна слабая валюта, которая не рухнула к доллару

Экономист Кузнецов: драм удержался к доллару за счет мощных денежных потоков

close
100%
Shutterstock

Армянский драм не растерял своих позиций по отношению к доллару за счет потока денег извне, заявил в беседе агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Валюта на протяжении долгого времени была девальвирована к доллару, напомнил экономист. Переломным моментом, по его словам, стал 2022-й, когда в Армению массово поехали россияне. В тот год в страну мигрировали порядка 108-110 тыс. граждан РФ, открылось свыше 7,3 тыс. новых бизнес-субъектов.

Все эти люди и бизнесы создали мощный денежный поток, отметил Кузнецов. Речь идет о порядка $0,5 млрд ежеквартально. Этот фактор продолжает оказывать поддержку экономике Армении и национальной валюте страны и сегодня, заключил эксперт.

Накануне в Банке России заявили об ухудшении ситуации с внешнеторговыми расчетами отечественного бизнеса.

Ранее россиянам рассказали, как вывести деньги из зарубежного банка при блокировке счета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами