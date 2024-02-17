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ВЭБ улучшил прогноз по росту экономики России

Институт ВЭБа изменил прогноз по росту российской экономики до 2% в 2024 году

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Институт ВЭБа изменил прогноз по росту российской экономики до 2% в 2024 году. Об этом сообщает газета »Ведомости».

В 2023 году российская экономика показала рост в 3,6%, чему способствовал бурный рост обрабатывающей отрасли, сфер строительства и торговли, а также информационных и финансовых услуг. По данным экспертов ВЭБ, основными факторами роста стали накопление запасов, инвестиции и потребительский спрос.

В этом году экономика также будет показывать рост, однако санкционное давление, консолидация бюджета и замедление мировой экономики ограничат этот потенциал. Кроме того, на рост будут оказывать влияние стоимость кредитов и подорожавший импорт. Прогноз института ВЭБ, изначально показывавшего рост в 1,6%, улучшился до 2,1% в 2024 году, 1,9% в 2025 году и 3,4% в 2026 году.

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