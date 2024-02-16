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ЦБ может ввести плавающие ставки по кредитам для состоятельных граждан

ЦБ допускает введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может рассмотреть введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных россиян. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, подобное можно ввести для очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск.

Набиуллина подчеркнула, что для большинства граждан нужно вводить ограничения.

До этого Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки, однако снижать ее регулятор планирует постепенно. Первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.

До этого директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что ключевая ставка Банка России в 2024 году будет снижаться и к концу года может составить 12%.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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