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Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть марки Sokol

Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol за дирхамы

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Brendan McDermid/Reuters

После двухмесячного перерыва Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в текущем месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов LSEG, корабль Seagull, перевозивший порядка 95 тысяч тонн данной марки нефти, выгрузился в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.

В феврале министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия поддерживает доступные мировые цены на сырую нефть, покупая топливо у России.

До этого индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась покупать премиальную российскую сырую нефть Sokol из-за проблем с оплатой. В компании заявили, что платежи BPCL за Sokol не проходят через банки-посредники.

Ранее сообщалось, что рынок нефти становится более локальным из-за конфликта в Красном море.

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