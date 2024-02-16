Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть марки Sokol

После двухмесячного перерыва Индия возобновила закупки российской нефти марки Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, не менее двух индийских нефтеперерабатывающих заводов в текущем месяце приняли поставки этой легкой малосернистой нефти. Индийская Hindustan Petroleum является одной из компаний, которые приобрели Sokol. Она, скорее всего, будет рассчитываться за нефть в дирхамах ОАЭ.

Как пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов LSEG, корабль Seagull, перевозивший порядка 95 тысяч тонн данной марки нефти, выгрузился в западном порту Мумбаи в Индии 13 февраля.

В феврале министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия поддерживает доступные мировые цены на сырую нефть, покупая топливо у России.

До этого индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) отказалась покупать премиальную российскую сырую нефть Sokol из-за проблем с оплатой. В компании заявили, что платежи BPCL за Sokol не проходят через банки-посредники.

Ранее сообщалось, что рынок нефти становится более локальным из-за конфликта в Красном море.