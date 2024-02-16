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Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть размер шагов по снижению ставки

Набиуллина: снижение ключевой ставки будет зависеть от инфляционных рисков

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время брифинга заявила, что размер шагов по снижению ключевой ставки будет зависеть в том числе от инфляционных рисков. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, прогноз ЦБ предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно.

«Дальнейшая траектория ставки будет зависеть от того, насколько скорость и характер дезинфляционных процессов будут соответствовать задаче возвращения инфляции к цели к концу этого года», — отметила глава регулятора.

В пятницу, 16 февраля, Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица назвал решение ЦБ ожидаемым. Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru» сохранение ключевой ставки неизменной в силу того, что не изменились текущие инфляционные тренды.

Ранее восемь банковских аналитиков и экономист предрекли «Газете.Ru» сохранение ключевой ставки 16 февраля.

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