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Аналитик спрогнозировал снижение ключевой ставки ЦБ в 2024 году

Аналитик Брагин: ключевая ставка ЦБ в 2024 году будет снижаться

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Ключевая ставка Банка России в 2024 году будет снижаться и к концу года может составить 12%. Такой прогноз в беседе с «Ридусом» дал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Если выбирать следующее изменение ставки, я думаю, будет, скорее, движение вниз», — сказал Брагин.

Что касается, российской валюты, по его словам, заметного ее укрепления ждать не стоит. Эксперт прогнозирует курс в районе 90 рублей за доллар.

«Это тоже высоковато, но лучше, чем колебания в широком диапазоне, не говоря уже об ослаблении», — отметил он.

16 февраля Центробанк РФ на заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в сообщении регулятора.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица назвал решение ЦБ ожидаемым.

Ранее в ЦБ РФ оценили вероятность использования криптовалюты как платежного средства.

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