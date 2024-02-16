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Польша не пустила на рынок страны более 100 тонн агропродукции с Украины

Польша запретила ввоз более ста тонн агропродукции с Украины на фоне протестов

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Global Look Press

Контрольные органы Польши с 12 февраля не пустили на рынок страны более ста тонн сельхозсырья и продукции с Украины после введения властями усиленного контроля качества на границе по требованию протестующих фермеров. Об этом сообщает Инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции и продовольствия Польши в соцсети X, передает ТАСС.

По информации надзорного органа, после проведенной проверки ведомством были запрещены ввоз и продажа в Польше 68 тонн проса, 44 тонн семян льна, 20 тонн замороженной малины и 19 тонн томатного концентрата с территории Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности на фоне ситуации на границе, где бастуют фермеры.

До этого мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе.

Ранее в Польше извинились перед Украиной за рассыпанное зерно.

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