Экономист раскрыл последствия противостояния США и Китая

В случае глобального противостояния США и КНР могут нанести друг другу непоправимый урон. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил экономический обозреватель Никита Комаров. Он напомнил, что с 1980-х годов реализуется так называемый проект Кимерика (Chimerica), одним из идеологов которого был Генри Киссинджер.

Эта глобальная программа подразумевает взаимозависимость Соединенных Штатов и Китая: финансовые ресурсы — это Вашингтон, а реальный сектор — это Пекин, пояснил эксперт.

«Экспорт США составляет где-то примерно 700 миллиардов долларов в Китай, это огромные деньги. Если по щелчку пальцев он будет перекрыт, то китайская экономика рухнет. В свою очередь, без китайских товаров в США пойдет резкое падение уровня жизни, остановятся многие отрасли. По щелчку пальца будет очень плохо и тем и другим», — отметил Комаров.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон до этого заявила, что стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе приносит результаты.

По ее словам, из-за усиливающейся агрессии со стороны Китая страны Индо-Тихоокеанского региона все больше проявляют желание сотрудничать с Соединенными Штатами. По мнению Доусон, это приносит положительные результаты для Вашингтона.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.