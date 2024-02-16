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Аналитик спрогнозировал доллар до 93 рублей на следующую неделю

Аналитик Шнейдерман: доллар на следующей неделе будет стоить от 90 до 93 рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

На следующей неделе курс доллара будет в диапазоне от 90 до 93 рублей, а евро – от 97 до 100 рублей. Такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Курсы валют на будущей неделе будут зависеть от сегодняшнего решения Центробанка России по ключевой ставке, добавил эксперт.

«Мы ожидаем, что она будет сохранена на текущем уровне. Со следующей недели начинается налоговый период, который может поддержать рубль», — считает Шнейдерман.

Напомним, сегодня ЦБ проведет заседание совета директоров, по итогам которого озвучит решение по ключевой ставке. Аналитики полагают, что впервые за восемь месяцев регулятор возьмет паузу по ее росту и оставит ставку на уровне 16%.

Президент РФ Владимир Путин ранее потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции.

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