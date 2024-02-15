В «Русале» назвали незаконными действия украинских властей по конфискации активов компании

Глуховский карьер кварцитов, как и Николаевский глиноземный завод, стали жертвой геополитической ситуации, заявили в пресс-службе компании «Русал», комментируя ситуацию, связанную с заочным предъявлением обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске и арестом двух украинских топ-менеджеров. В «Русале» добавили, что компания сожалеет о решении украинских властей и считает конфискацию незаконной.

«После соглашения с OFAC «Русал» и En+ осуществили необходимую реструктуризацию компаний и реорганизацию корпоративного управления. Олег Дерипаска отказался от контроля над компанией, а в качестве органа управления был избран совет директоров с независимыми участниками. Освобождение «Русала» от санкций помогло защитить алюминиевую индустрию от волатильности и вернуть ценовую стабильность на мировой рынок», — отметили в компании.

Также в «Русале» обратили внимание, что сейчас компания работает в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и постоянного давления со стороны недружественных стран.

«Особенно сложная ситуация складывается вокруг сырьевой базы компании — после потери контроля над НГЗ и прекращения поставок глинозема из Австралии и Ирландии. Тем не менее компания продолжает выполнять все обязательства перед потребителями и партнерами, одновременно развивая присутствие на новых рынках — Юго-Восточной Азии, Индии, Латинской Америки», — уточнили в пресс-службе.

Этот процесс сопровождается увеличением расходов на логистику, а также расходами на оплату импортных пошлин в таких странах, как Китай и Индия. Ситуацию осложняет крайне высокая стоимость привлечения заемных средств.

Ранее сообщалось, что СБ Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Кроме того, СБУ задержала украинских топ-менеджеров компаний предпринимателя, которые якобы поставляли в Россию сырье для производства ракетных комплексов «Искандер».