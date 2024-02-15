Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Представитель Дерипаски прокомментировал обвинения СБУ в адрес бизнесмена

Представитель Дерипаски назвал обвинения СБУ в адрес бизнесмена давлением США

close
100%

Представитель российского миллиардера и бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обвинения СБУ являются очередной попыткой давления со стороны США.

«Грязная политическая игра на происходящей трагедии в лучших традициях вашингтонских чиновников», — сказал представитель бизнесмена.

15 февраля Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру и бизнесмену Олегу Дерипаске.

СБУ также задержала украинских топ-менеджеров компаний российского предпринимателя, которые якобы поставляли в Россию сырье для производства ракетных комплексов «Искандер». В частности, речь идет о руде.

В СБУ заявили, что «на основании собранных доказательств» предприниматель был заочно уведомлен ведомством о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Как заявил представитель миллиардера, что с 2018 года Дерипаска не имеет отношения к этим компаниям.

Ранее Дерипаска обвинил мировых политиков в создании кризиса глобальной безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами