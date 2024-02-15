Представитель Дерипаски прокомментировал обвинения СБУ в адрес бизнесмена

Представитель российского миллиардера и бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировал обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обвинения СБУ являются очередной попыткой давления со стороны США.

«Грязная политическая игра на происходящей трагедии в лучших традициях вашингтонских чиновников», — сказал представитель бизнесмена.

15 февраля Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру и бизнесмену Олегу Дерипаске.

СБУ также задержала украинских топ-менеджеров компаний российского предпринимателя, которые якобы поставляли в Россию сырье для производства ракетных комплексов «Искандер». В частности, речь идет о руде.

В СБУ заявили, что «на основании собранных доказательств» предприниматель был заочно уведомлен ведомством о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Как заявил представитель миллиардера, что с 2018 года Дерипаска не имеет отношения к этим компаниям.

Ранее Дерипаска обвинил мировых политиков в создании кризиса глобальной безопасности.